Красивый пресс обеспечен! Лучшие упражнения для косых мышц живота

Косые мышцы пресса — важная часть красивой и сильной фигуры. Чтобы проработать их максимально эффективно, можно использовать три упражнения, которые укрепят и улучшат форму этой зоны.
Начать стоит с боковых скручиваний, которые помогают укрепить основные мышцы корпуса, пишет журнал Men Today.
Затем можно перейти к "лучнику": садясь на пол, нужно развести руки назад и под углом, подтягивать колени к груди, чередуя стороны. Это упражнение акцентирует внимание на движениях с поворотами, повышая интенсивность работы мышц.
Завершают комплекс русские скручивания: в положении сидя, со сцепленными перед грудью руками, выполняются развороты корпуса вправо и влево с тягой к бедру.
Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.
Пресс — сокращенное название мышц живота.
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