Красивый пресс обеспечен! Лучшие упражнения для косых мышц живота

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Косые мышцы пресса — важная часть красивой и сильной фигуры. Чтобы проработать их максимально эффективно, можно использовать три упражнения, которые укрепят и улучшат форму этой зоны.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, CC BY-SA 3.0

Начать стоит с боковых скручиваний, которые помогают укрепить основные мышцы корпуса, пишет журнал Men Today.

Затем можно перейти к "лучнику": садясь на пол, нужно развести руки назад и под углом, подтягивать колени к груди, чередуя стороны. Это упражнение акцентирует внимание на движениях с поворотами, повышая интенсивность работы мышц.

Завершают комплекс русские скручивания: в положении сидя, со сцепленными перед грудью руками, выполняются развороты корпуса вправо и влево с тягой к бедру.

Уточнения

Мышцы туловища также как и мышцы шеи, разделяют на две группы: собственные мышцы и мышцы-пришельцы.



Пресс — сокращенное название мышц живота.

