Способ сохранить хорошую физическую форму и мотивацию после 30 лет

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После 30 лет тренировки требуют особого подхода для максимальной эффективности. Специалисты рекомендуют составить сбалансированную программу, которая равномерно включает работу всех мышечных групп.

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Увеличение интенсивности занятий в спортзале и правильное планирование помогут достичь лучших результатов, пишет журнал Men Today.

Для начала следует выбрать 8-10 упражнений, ориентированных на грудные мышцы, спину, корпус, ноги, руки и плечи. Каждое упражнение нужно выполнять по 8-12 повторений, чтобы обеспечить равномерную нагрузку.

Ведение тренировочного дневника поможет отслеживать прогресс и удерживать мотивацию. Помните, что наращивание мышечной массы — это длительный процесс, требующий терпения и упорства.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

