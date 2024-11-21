Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
FAW адаптируется к изменениям на российском рынке
Вместо дорогостоящей новостройки имеет смысл присмотреться к уже построенному жилью — риэлтор
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Египетская кухня: как выбрать кафе для незабываемого обеда
Обеззараживание картофельных клубней: 4 способа для отличного урожая
Как получить свежую зелень весной: секреты зимостойких растений
Бомбовый циклон парализовал три американских штата
Навигация или астрология: зачем египтянам был нужен петроглиф
Ошибки на мойке, которые обернутся дорогостоящим ремонтом

Способ сохранить хорошую физическую форму и мотивацию после 30 лет

0:53
Спорт

После 30 лет тренировки требуют особого подхода для максимальной эффективности. Специалисты рекомендуют составить сбалансированную программу, которая равномерно включает работу всех мышечных групп.

Способ сохранить хорошую физическую форму и мотивацию после 30 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Увеличение интенсивности занятий в спортзале и правильное планирование помогут достичь лучших результатов, пишет журнал Men Today.

Для начала следует выбрать 8-10 упражнений, ориентированных на грудные мышцы, спину, корпус, ноги, руки и плечи. Каждое упражнение нужно выполнять по 8-12 повторений, чтобы обеспечить равномерную нагрузку.

Ведение тренировочного дневника поможет отслеживать прогресс и удерживать мотивацию. Помните, что наращивание мышечной массы — это длительный процесс, требующий терпения и упорства.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Спорти́вный зал — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Садоводство, цветоводство
Эффективный метод борьбы с луковой мухой Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Последние материалы
Бомбовый циклон парализовал три американских штата
Навигация или астрология: зачем египтянам был нужен петроглиф
Ошибки на мойке, которые обернутся дорогостоящим ремонтом
Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут
15-минутная тренировка для развития суперсилы у мужчин
Сочетая несочетаемое: как создать эклектичный интерьер
Можно ли использовать оливковое масло для удаления макияжа?
Растения, которые очищают воздух в вашей квартире
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Серебро будет всегда сияющим, если чистить его этим способом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.