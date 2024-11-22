Тренер объяснила, чем хороши 15-минутные тренировки

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Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала о преимуществах 15-минутных тренировок.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что такие занятия экономят время и деньги, так как для них не нужен абонемент в зал, специальное оборудование и время на дорогу. Кроме того, экспресс-тренировки помогают войти в тренировочный режим без стресса.

"Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит", — отметила Бахтурина в разговоре с "Лентой.ру".

Однако эксперт подчеркнула, что быстрые тренировки не заменяют полноценные занятия. Оптимальным вариантом, по её словам, является сочетание коротких комплексов с частыми тренировками по часу два-три раза в неделю.

Бахтурина также рекомендовала использовать быстрые тренировки в качестве утренней зарядки или вечерней заминки. Для составления индивидуального плана и обучения технике лучше обратиться к тренеру.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



