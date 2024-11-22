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Экс-футболист считает, что сегодня сборная России проводит матчи не с теми соперниками

1:01
Спорт

Бывший полузащитник "Спартака" Максим Деменко поделился своим мнением о последних успехах сборной России в товарищеских матчах.

Экс-футболист считает, что сегодня сборная России проводит матчи не с теми соперниками
Фото: commons.wikimedia by Фанни Шерцер

Он отметил, что для игроков это просто статистика, а для тренера — результат. Однако, по мнению Деменко, сейчас не стоит обращать внимания на эти показатели, так как российская сборная не играет с действительно сильными соперниками.

"Но мы все понимаем, что на сегодняшний день на это вообще не надо обращать внимание, потому что мы не играем с теми соперниками, которые действительно создавали бы нам проблемы", — сказал Деменко, слова которого передаёт Vprognoze.ru.

Поэтому, считает бывший футболист, было бы лучше проводить больше матчей с такими странами, как Беларусь или Иран. Деменко также подчеркнул важность общения игроков с тренерским штабом.

В этом году сборная России провела пять встреч и победила во всех из них с общим счётом 26:0.

Уточнения

Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.).

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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