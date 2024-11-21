Мадагаскар думает провести товарищеский матч со сборной России

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Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа рассказал о возможности проведения матча против сборной России по футболу.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Разананцоа сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность организации встречи со сборной России.

"В данный момент мы в процессе обсуждения возможности проведения матча против сборной России", — сказал Разананцоа "Спорт-Экспрессу".

Ранее он говорил, что обсудит этот вопрос с министром иностранных дел страны.

В 2024 году сборная России по футболу провела пять товарищеских матчей: против Сербии (4:0), Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Уточнения

Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.).



Мадагаска́р официальное название — Респу́блика Мадагаска́р (малаг. Repoblikan'i Madagasikara [repuˈblikʲanʲ madaɡasʲˈkʲarə̥]; фр. République de Madagascar [ʁe.py.bˈlik de madaɡasˈkaʁ]) — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки.

