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Бег без травм. Упражнения для безопасного бега

2:55
Спорт

Бег — это отличный способ поддерживать физическую форму, но, как и любой вид физической активности, он может привести к различным травмам. Чаще всего страдают колени, лодыжки, стопы и спина. Чтобы минимизировать риск получения травмы, важно включить в свой тренировочный процесс специальные упражнения для укрепления мышц и улучшения гибкости. Рассмотрим несколько эффективных упражнений, которые помогут вам избежать распространённых проблем.

Бег без травм. Упражнения для безопасного бега
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Укрепление коленей

Коленный сустав подвергается значительным нагрузкам во время бега, поэтому укрепление окружающих мышц крайне важно. Вот несколько упражнений:

Приседания. Помогают укрепить квадрицепсы и ягодичные мышцы, что снижает нагрузку на колени. Выполняйте их медленно и контролировано, следя за тем, чтобы колени не выходили вперед за носки.

Выпады. Отлично развивают силу ног и улучшают координацию движений. Делайте шаги вперёд, удерживая вес тела на пятке передней ноги, затем возвращайтесь в исходное положение.

Подъёмы на носки. Это упражнение укрепляет икроножные мышцы, которые играют важную роль в поддержании стабильности колена. Стоя на краю ступеньки или платформы, поднимитесь на носки и медленно опуститесь вниз.

2. Растяжка подколенных сухожилий

Подколенные сухожилия часто становятся причиной болей в задней части бедра. Регулярная растяжка поможет предотвратить эти проблемы.

Наклон вперед стоя. Встаньте прямо, ноги вместе. Медленно наклоняйте корпус вперед, стараясь дотянуться руками до пола. Задержитесь в этом положении на 20-30 секунд.

Сидячая растяжка. Сядьте на пол, вытянув ноги перед собой. Потянитесь вперед, пытаясь достать пальцы ног. Держите спину прямой.

3. Укрепление стоп и лодыжек

Проблемы с ногами могут возникнуть из-за слабых мышц и связок вокруг стопы и лодыжек. Эти упражнения помогут укрепить их:

Ходьба на пальцах ног. Ходите на пальцах ног в течение одной-двух минут. Это простое упражнение помогает развить мышцы стопы и улучшить стабильность.

Круговые движения лодыжками. Сидя на стуле, поднимите ногу и начните вращать лодыжкой сначала по часовой стрелке, затем против часовой. Повторите с другой ногой.

Регулярные тренировки и правильное выполнение этих упражнений помогут снизить вероятность травм и улучшат ваши результаты в беге. Помните, что важно прислушиваться к своему телу и избегать чрезмерных нагрузок.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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