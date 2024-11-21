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Как физическая активность помогает победить вредный холестерин и защитить сердце

3:16
Спорт

Физическая активность играет ключевую роль в поддержании общего состояния здоровья, и одним из важных аспектов этого влияния является её воздействие на уровень холестерина в крови. Холестерин — это жироподобное вещество, которое производится печенью и поступает в организм с пищей. Он необходим для нормального функционирования клеток, однако его избыток увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте рассмотрим, каким образом физические нагрузки влияют на уровень холестерина и как они могут способствовать его нормализации.

Как физическая активность помогает победить вредный холестерин и защитить сердце
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Повышение уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП)

Одним из положительных эффектов регулярных физических нагрузок является повышение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), которые часто называют "хорошим" холестерином. ЛПВП удаляют избыточный холестерин из кровотока и транспортируют его обратно в печень для переработки и вывода из организма. Таким образом, увеличение уровня ЛПВП помогает уменьшить риск развития атеросклероза и связанных с ним осложнений.

Снижение уровня "плохого" холестерина (ЛПНП)

Физические нагрузки также способствуют снижению уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как "плохой" холестерин. ЛПНП переносит холестерин из печени в ткани организма, где он может откладываться на стенках артерий, формируя атеросклеротические бляшки. Снижая уровень ЛПНП, физическая активность уменьшает вероятность образования таких бляшек и защищает сосуды от повреждений.

Улучшение метаболизма жиров

Регулярные физические нагрузки стимулируют метаболизм жиров, ускоряя их расщепление и использование в качестве источника энергии. Это приводит к уменьшению количества триглицеридов в крови, что также положительно сказывается на уровне холестерина. Высокий уровень триглицеридов ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Стабилизация веса

Ожирение и избыточный вес являются факторами риска повышения уровня холестерина. Физическая активность помогает контролировать массу тела, сжигая калории и улучшая обмен веществ. Поддержание здорового веса способствует нормализации уровня холестерина и снижению вероятности развития сердечно-сосудистых патологий.

Улучшение чувствительности к инсулину

Физические упражнения повышают чувствительность тканей к инсулину, что особенно важно для людей с диабетом или преддиабетом. Инсулин участвует в регуляции уровня глюкозы и жиров в крови. Улучшенная чувствительность к инсулину ведет к лучшему контролю над уровнем холестерина и другими показателями обмена веществ.

Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на уровень холестерина, повышая концентрацию "хороших" липопротеинов и снижая содержание "плохих". Включение умеренной физической активности в повседневную жизнь является важным шагом на пути к здоровому сердцу и сосудам.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый») — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах человека.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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