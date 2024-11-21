По 30 минут каждый день: врач рассказал о пользе зарядки по утрам

Врач-терапевт и кардиолог Иван Степаненко рассказал, что малоподвижный образ жизни вреден так же, как и курение. Он объяснил, какая будет польза, если на протяжении месяца делать зарядку каждый день.
Избавиться от отеков поможет утренняя зарядка. Упражнения активизируют лимфоток, способствуя выведению воды из организма.
"Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения", — цитирует врача "СЭ".
Доктор отметил, что упражнения по утрам на регулярной основе улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации.
Степаненко рассказал, что утренняя зарядка способна снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и поддерживать нормальный уровень холестерина. Это снижает риск болезней сердца.
Кроме того, после зарядки у вас улучшится настроение. Дело в том, что спорт влияет на гормональный фон. Тренировки способствуют выработке эндорфина (гормона счастья) и снижают уровень кортизола (гормона стресса).
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.