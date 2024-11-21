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По 30 минут каждый день: врач рассказал о пользе зарядки по утрам

1:23
Спорт

Врач-терапевт и кардиолог Иван Степаненко рассказал, что малоподвижный образ жизни вреден так же, как и курение. Он объяснил, какая будет польза, если на протяжении месяца делать зарядку каждый день.

По 30 минут каждый день: врач рассказал о пользе зарядки по утрам
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Выйдет лишняя жидкость

Избавиться от отеков поможет утренняя зарядка. Упражнения активизируют лимфоток, способствуя выведению воды из организма.

"Физическая активность способствует улучшению обмена веществ и контролю веса, что важно для профилактики диабета и ожирения", — цитирует врача "СЭ".

Улучшится работа мозга

Доктор отметил, что упражнения по утрам на регулярной основе улучшают когнитивные функции, включая память, внимание и способность к концентрации.

Снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний

Степаненко рассказал, что утренняя зарядка способна снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и поддерживать нормальный уровень холестерина. Это снижает риск болезней сердца.

Наладится гормональный фон

Кроме того, после зарядки у вас улучшится настроение. Дело в том, что спорт влияет на гормональный фон. Тренировки способствуют выработке эндорфина (гормона счастья) и снижают уровень кортизола (гормона стресса).

Уточнения

 
 Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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