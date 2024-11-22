Кому особенно пойдут на пользу функциональные тренировки?

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала плюсы функциональных тренировок и категории людей, которым они особенно пойдут на пользу.
Она считает, что они актуальны как для начинающих, так и для опытных спортсменов.
"Функциональные тренировки — это отличный способ развить мышечную силу и выносливость без риска травм", — цитирует тренера "СЭ".
Больше всего такие занятия подойдут тем, кто только начинают свой путь в фитнесе.
"Тренировки с собственным весом помогают сосредоточиться на правильном выполнении движений, что уменьшает риск травм", — отметила Соболь.
Также функциональные тренировки будут полезны людям с ограничениями в здоровье. Речь идет о хронических заболеваниях и травмах.
Кроме того, этим видом фитнеса можно заниматься в любом месте и в любое время. Например, дома, в парке или даже в поездке.
Функциона́льный тре́нинг — система занятий, которая включает тренировки тела для выполнения повседневных действий.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.