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Кому особенно пойдут на пользу функциональные тренировки?

0:56
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала плюсы функциональных тренировок и категории людей, которым они особенно пойдут на пользу.

Кому особенно пойдут на пользу функциональные тренировки?
Фото: Own work by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Она считает, что они актуальны как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

"Функциональные тренировки — это отличный способ развить мышечную силу и выносливость без риска травм", — цитирует тренера "СЭ".

Больше всего такие занятия подойдут тем, кто только начинают свой путь в фитнесе.

"Тренировки с собственным весом помогают сосредоточиться на правильном выполнении движений, что уменьшает риск травм", — отметила Соболь.

Также функциональные тренировки будут полезны людям с ограничениями в здоровье. Речь идет о хронических заболеваниях и травмах.

Кроме того, этим видом фитнеса можно заниматься в любом месте и в любое время. Например, дома, в парке или даже в поездке.

Уточнения

Функциона́льный тре́нинг — система занятий, которая включает тренировки тела для выполнения повседневных действий.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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