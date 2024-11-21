4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой

Выпады со штангой — это упражнение, которое многие любят за его эффективность в развитии силы и выносливости ног, ягодиц и корпуса. Однако оно требует правильной техники и осторожности.
Если делать выпады с ошибками, можно получить травму.
Если колено ушло за линию носка, это перегружает коленный сустав.
Округление спины может быть чревато травмой. Держите мышцы в напряжении на протяжении всего упражнения.
Перегруз штанги может привести к травме или неправильной технике. Начать следует с более лёгких весов.
Задержка дыхания может привести к головной боли и даже к потере сознания. Вдыхайте при опускании в выпад, выдыхайте — при подъёме, пишет "Чемпионат".
Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.