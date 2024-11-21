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4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой

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Спорт

Выпады со штангой — это упражнение, которое многие любят за его эффективность в развитии силы и выносливости ног, ягодиц и корпуса. Однако оно требует правильной техники и осторожности.

4 грубейших ошибки при выполнении выпадов со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Если делать выпады с ошибками, можно получить травму.

Осовные ошибки при выполнении выпадов со штангой:

  • Неправильное положение ноги

Если колено ушло за линию носка, это перегружает коленный сустав.

  • Неправильное положение спины

Округление спины может быть чревато травмой. Держите мышцы в напряжении на протяжении всего упражнения.

  • Чрезмерный вес

Перегруз штанги может привести к травме или неправильной технике. Начать следует с более лёгких весов.

  • Неправильное дыхание

Задержка дыхания может привести к головной боли и даже к потере сознания. Вдыхайте при опускании в выпад, выдыхайте — при подъёме, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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