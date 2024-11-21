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Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц

1:22
Спорт

Выпады — хорошее упражнение, чтобы накачать нижнюю часть тела. Когда классический вариант с собственным весом становится уже не таким эффективным и даётся легко, можно добавить снаряд, а именно — штангу. Как делать такие выпады правильно, рассказал фитнес-тренер Иван Кузьменко.

Лучшее упражнение для сильных ног и упругих ягодиц
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R, CC BY-SA 4.0

В этом упражнении задействуются бицепсы бёдер, квадрицепсы и задние ягодичные мышцы, икры и мышцы корпуса. Именно их нужно чувствовать в процессе.

Чтобы правильно сдать выпады, поставьте штангу на стойку или используйте тренажёр Смита, штанга устанавливается на уровень плеч.

Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч, штанга лежит на спине в области лопаток, спина прямая, ягодицы слегка подтянуты. Возьмите штангу прямым хватом чуть шире плеч.

Затем шагните вперёд правой ногой и опуститесь в выпад. Правое колено необходимо согнуть до угла в 90 градусов, не выводите его за линию носка. Тело должно быть перпендикулярно полу, спина прямая, пресс в напряжении. В нижней точке колено левой ноги должно быть на 15-20 см позади правой пятки.

После вернитесь в исходное положение и повторите упражнение на левую ногу, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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