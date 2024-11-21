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Эти 4 правила помогут вам добиться значительного прироста мышечной массы

1:45
Спорт

Тренер Ник Шоу дал четыре ключевых совета по тренировкам на гипертрофию, которые помогут новичкам начать свой путь к гипертрофии с правильной ноги. Они могут даже помочь некоторым из опытных ветеранов спортзала, которым может быть полезен курс повышения квалификации.

Эти 4 правила помогут вам добиться значительного прироста мышечной массы
Фото: wikimedia.org by Christopher Chapman, CC BY 3.0

Не спешите на негативных элементах

Эксцентрическая или негативная часть повторения — это когда вес переносится из поднятого положения (когда мышца сокращена) в исходное положение (когда мышца растянута).

"Используя в качестве примера жим лежа, вы опускаете штангу вниз и не позволяете ей удариться о вашу грудь. Поэтому контролируйте ее на пути вниз", — объяснил Шоу.

Почувствуйте растяжение внизу

Тренер объяснил, что ощущение растяжения в нижней части повторения с сопротивлением имеет решающее значение для роста мышц.

"Это одна из наиболее гипертрофированных частей подъема, если не самая гипертрофированная часть", — цитирует тренера muscleandfitness. com.

По его словам, пауза — это болезненная часть, но это приятная боль.

Станьте мастером техники

Шоу знает, что этот совет может быть скорее напоминанием, но он все еще имеет большое значение, когда дело касается тренировок на гипертрофию.

Отслеживайте прогресс

Еще один ключ к гипертрофической тренировке для роста — поиск способов как можно большего улучшения, в том числе каждый раз, когда вы тренируетесь. Эти маленькие победы могут быть такими же простыми, как выполнение на одно повторение больше или даже на пять фунтов больше в упражнении, чем вы сделали во время предыдущей тренировки.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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