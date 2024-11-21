15-минутная тренировка для развития суперсилы у мужчин

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Эта 15-минутная тренировка-суперсет направлена на то, чтобы вы стали выносливее и сильнее.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

После нее ваш метаболизм ускорится.

Перед тренировкой необходимо разогреться, чтобы не получить травму. Эта последовательность из трех движений с собственным весом подготовит вас к жестким ударам, пишет muscleandfitness. com.

1. Приседание с отталкиванием: 30 секунд

2. Человек-паук с вращением: 6 повторений (на каждую сторону)

3. Червяк с отжиманием: 6 повторений

Теперь вы готовы к действию.

Структура проста: делайте каждый суперсет в течение четырех минут, выполняя по четыре повторения на упражнение. Чередуйте два движения в каждом суперсете и отдыхайте 1 минуту, прежде чем перейти к следующему.

1A. Планка с касанием плеч: 4 повторения на каждую сторону)

1B. Подтягивания

2A. Приседания на кубок

2B. Румынская становая тяга с гантелями

3A. Жим гантелей лежа

3B. Тяга гантелей в наклоне

Уточнения

Планка — изометрическое физическое упражнение.



