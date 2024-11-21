15-минутная тренировка для развития суперсилы у мужчин

Эта 15-минутная тренировка-суперсет направлена на то, чтобы вы стали выносливее и сильнее.
После нее ваш метаболизм ускорится.
Перед тренировкой необходимо разогреться, чтобы не получить травму. Эта последовательность из трех движений с собственным весом подготовит вас к жестким ударам, пишет muscleandfitness. com.
1. Приседание с отталкиванием: 30 секунд
2. Человек-паук с вращением: 6 повторений (на каждую сторону)
3. Червяк с отжиманием: 6 повторений
Теперь вы готовы к действию.
Структура проста: делайте каждый суперсет в течение четырех минут, выполняя по четыре повторения на упражнение. Чередуйте два движения в каждом суперсете и отдыхайте 1 минуту, прежде чем перейти к следующему.
1A. Планка с касанием плеч: 4 повторения на каждую сторону)
1B. Подтягивания
2A. Приседания на кубок
2B. Румынская становая тяга с гантелями
3A. Жим гантелей лежа
3B. Тяга гантелей в наклоне
Планка — изометрическое физическое упражнение.
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