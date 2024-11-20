Чемпионка Олимпии поделилась трюком для прокачки ягодиц

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Бодибилдер и тренер Даналини Бейли была успешной профессионалкой IFBB во время своей карьеры, завоевав множество трофеев. Теперь она вдохновляет женщин. Бейли дала блестящий совет, как накачать верхние ягодичные мышцы с помощью абдукционного тренажера, что приведет к "топовой" попе.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

Тренер считает, что "каждая девушка" пытается работать над верхней ягодичной мышцей, также известной как "топовая полка вашей ягодичной мышцы", но использование абдукционного тренажера традиционным способом — не лучший способ добиться этого. Вместо этого у нее есть лайфхак.

Большая ягодичная мышца — это круглая мышца, и она придает попе этот круглый, более полный вид.

"Если вы хотите проработать верхние ягодичные мышцы на абдукторе, не нужно на нем сидеть", — цитирует Бейли muscleandfitness. com.

Вместо этого она приподнимается так, чтобы оказаться на несколько дюймов выше и параллельно сиденью. Затем Бейли переносит ноги вверх так, чтобы они оказались на ближайшей опоре, удерживая колени у внутренней стороны подушки. Тренер опирается на спинку для поддержки.

"Облегчите нагрузку", — советует Бейли, объясняя, что нужно будет работать с меньшим весом, потому что эта вариация абдуктора намного сложнее.

Развитие верхних ягодичных мышц необходимо для тех, кто хочет выглядеть потрясающе на пляже. Делайте три подхода в диапазоне от 8 до 12 повторений для гипертрофии. Вес можно постепенно увеличивать.

Уточнения

Оли́мпия (др.-греч. Ὀλυμπία, ион. Ὀλυμπίη, эп-ион. Οὐλυμπία) — одно из крупнейших святилищ Древней Греции на Пелопоннесе, где возникли и на протяжении многих веков проводились Олимпийские игры.

