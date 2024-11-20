Чемпионка Олимпии поделилась трюком для прокачки ягодиц

Бодибилдер и тренер Даналини Бейли была успешной профессионалкой IFBB во время своей карьеры, завоевав множество трофеев. Теперь она вдохновляет женщин. Бейли дала блестящий совет, как накачать верхние ягодичные мышцы с помощью абдукционного тренажера, что приведет к "топовой" попе.
Тренер считает, что "каждая девушка" пытается работать над верхней ягодичной мышцей, также известной как "топовая полка вашей ягодичной мышцы", но использование абдукционного тренажера традиционным способом — не лучший способ добиться этого. Вместо этого у нее есть лайфхак.
Большая ягодичная мышца — это круглая мышца, и она придает попе этот круглый, более полный вид.
"Если вы хотите проработать верхние ягодичные мышцы на абдукторе, не нужно на нем сидеть", — цитирует Бейли muscleandfitness. com.
Вместо этого она приподнимается так, чтобы оказаться на несколько дюймов выше и параллельно сиденью. Затем Бейли переносит ноги вверх так, чтобы они оказались на ближайшей опоре, удерживая колени у внутренней стороны подушки. Тренер опирается на спинку для поддержки.
"Облегчите нагрузку", — советует Бейли, объясняя, что нужно будет работать с меньшим весом, потому что эта вариация абдуктора намного сложнее.
Развитие верхних ягодичных мышц необходимо для тех, кто хочет выглядеть потрясающе на пляже. Делайте три подхода в диапазоне от 8 до 12 повторений для гипертрофии. Вес можно постепенно увеличивать.
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