Что будет с организмом, если каждый день бегать по 30 минут?

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сейчас стало очень популярным вести здоровый образ жизни, тренироваться и правильно питаться. Многие люди ходят в тренажерные залы, на различные фитнес-тренировки, йогу, теннис. Но что будет с организмом, если начать просто бегать по 30 минут в день. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал Мехман Махмедов, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Самый естественный, самый натуральный вид спорта, не требующий каких-то специальных оборудований — это бег. Он увеличивает физические возможности организма, переносимость физической нагрузки, мобилизует все системы, в том числе сердечно-сосудистую", — рассказал врач.

Если по 30 минут бегать каждый день, у вас расширятся сосуды, периферическое сосуды. Кроме того, увеличатся резервы организма, устойчивость, выносливость.

По мнению врача, небольшие физические нагрузки могут нормализовать уровень давления, улучшить кровоснабжение.

"Начать бегать можно и на улице. Если состояние человека позволяет, если не требуется помощь инструктора, почему бы в естественных условиях не бегать? В тренажерном зале не бегают, а на тренажерах тренируются. Поэтому лучше заниматься бегом на улице. Это более естественно и адаптировано к обычным условиям жизни", — заявил эксперт.

Он добавил, что в тренажерном зале занимаются те люди, у кого есть возможность платить деньги, либо те, кто нуждается в контроле.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

