Антон Чупков, обладатель титула чемпиона мира по плаванию, объявил о завершении карьеры

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Антон Чупков, российский пловец и экс-рекордсмен мира на дистанции 200 метров брассом, завершил свою спортивную карьеру в 27 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Sedoff, CC BY-SA 4.0

Чупков заявил, что стремится к чему-то новому. Он отметил, что тема большого профессионального спорта для него осталась в прошлом, и он без каких-либо сожалений перевернул эту страницу своей жизни. По его словам, он знает, чем хочет заниматься дальше, и движется в этом направлении, добавив, что это далеко от профессионального спорта.

Чупков доволен своей карьерой. Он подчеркнул, что добился значительных успехов, включая победы на чемпионатах мира и установление мировых рекордов. Однако он не испытывает разочарования из-за отсутствия олимпийского золота, отметив, что гордится своим профессиональным путём.

Чупков завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 метров брассом. Кроме того, он имеет в своем активе две золотых и две бронзовых медали чемпионатов мира, а также два золота, два серебра и одну бронзу на чемпионатах Европы.

В июле 2019 года российский спортсмен одержал победу на чемпионате мира на дистанции 200 метров брассом, установив при этом мировой рекорд. Этот результат оставался непревзойдённым до мая 2022 года.

Уточнения

Антон Михайлович Чупков (род. 22 февраля 1997, Москва) — российский пловец, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года на дистанции 200 метров брассом, заслуженный мастер спорта России.



