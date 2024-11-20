Идеальные икры. Ваш гайд по упражнениям

Икры — это важная группа мышц, которая играет ключевую роль в движении и поддержании стабильности при ходьбе, беге и прыжках. В этой статье мы рассмотрим, как правильно выполнять упражнения на икры, чтобы достичь максимальной эффективности и безопасности.

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Анатомия икроножных мышц

Брюшко икроножной мышцы. Эта мышца находится на поверхности и отвечает за подъём на носки и сгибание колена.

Камбаловидная мышца. Находится под брюшком икроножной мышцы и активнее работает при сгибании голеностопного сустава.

Подготовка к тренировке

Общая разминка. 5-10 минут лёгкой кардионагрузки (бег на месте, скакалка, велотренажер).

Динамическая растяжка. Выполните несколько упражнений на растяжку для икр, например, наклоны вперед с прямыми ногами или вращения стопами.

Основные упражнения на икры

Подъёмы на носки стоя

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Поднимитесь на носки, отрывая пятки от пола.

Задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды.

Медленно опуститесь обратно.

Можно использовать платформу или ступеньку для увеличения амплитуды движения.

Подъёмы на носки сидя

Сядьте на скамью или стул, ноги на полу.

Поставьте стопы на ширине плеч.

Поднимите пятки от пола, оставаясь на носках.

Задержитесь в верхней точке на 1-2 секунды и медленно опуститесь обратно.

Следите за тем, чтобы колени оставались неподвижными.

Упражнение с использованием тренажёра для икр

Установите нужный вес на тренажёре.

Сядьте и разместите плечи под подушками.

Поднимите пятки от платформы, затем медленно опустите.

Убедитесь, что ваша спина прямая во время выполнения упражнения.

Частота и количество повторений

Количество подходов: 3-4 подхода

Количество повторений: 12-15 повторений для каждого подхода

Растяжка после тренировки

Растяжка стоя. Встаньте на одну ногу и потяните другую ногу к ягодицам, удерживая положение 20-30 секунд.

Растяжка с наклоном. Сядьте на пол с прямыми ногами и наклонитесь вперед, стараясь дотянуться до пальцев ног.

Правильное выполнение упражнений на икры не только укрепляет эту группу мышц, но и способствует улучшению общей физической формы и предотвращению травм. Не забывайте о разминке перед тренировкой и растяжке после неё — это залог здоровья ваших мышц.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

