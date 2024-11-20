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Тренер Ленинградца Евсеев провел первую тренировку после нападения

1:28
Спорт

Российский тренер Вадим Евсеев, возглавляющий футбольный клуб "Ленинградец", снова приступил к своим обязанностям после нападения. Об этом сообщают РИА Новости.

Тренер Ленинградца Евсеев провел первую тренировку после нападения
Фото: pxhere

"На данный момент с Вадимом Евсеевым все в порядке, он проводит тренировку. Впереди процесс восстановления после ожога слизистой, он продолжит лечение согласно рекомендациям врачей", — заявил он.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, сразу после того, как его команда сыграла матч с местным клубом "Волгарь" в рамках Второй лиги. Вадим Евсеев рассказал, что на него и его ассистента Александра Шмарко напали двое мужчин: один из них был вооружен ножом, а другой распылил перцовый газ.

После инцидента специалист отметил, что его глаза пострадали от газа — зрение полностью не восстановилось, однако уже в тот же день он сообщил, что способность видеть вернулась.

Вадим Евсеев — обладатель шести титулов чемпиона России, завоеванных в составе таких известных клубов, как московские "Спартак" и "Локомотив". В национальной сборной он провел 20 матчей, среди которых особенно запомнится решающий гол в стыковом поединке против Уэльса в 2003 году, который обеспечил России место на чемпионате Европы 2004 года.

Уточнения

«Ленингра́дец» — российский футбольный клуб из Ленинградской области. Основан в 2018 году. В сезоне 2024/25 выступает в дивизионе «А» Второй лиги.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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