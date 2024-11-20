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Надаль официально завершил карьеру

1:22
Спорт

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свою карьеру, сыграв последний матч против голландца Ботика ван де Зандсхулпа в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Итог встречи оказался 4:6, 4:6 в пользу соперника.

Надаль официально завершил карьеру
Фото: wikimedia.org by Mohammad Hassansadeh / Tasnimnews

"Я всегда старался быть, прежде всего, хорошим человеком. Я надеюсь, что вы так это восприняли. Зрители всегда, где бы они ни находились, помогали мне побеждать в хорошие моменты и заставляли меня продолжать борьбу в плохие", — заявил Надаль на пресс-конференции, его слова передает "Чемпионат.com".

38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение завершить свою профессиональную карьеру, объявив об этом 10 октября в посте в социальной сети X, где выразил благодарность своим поклонникам и соратникам.

За время своей карьеры Надаль сумел завоевать 22 титула на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что ставит его на второе место в истории. Он рекордно 14 раз становился победителем Открытого чемпионата Франции. Кроме того, он является обладателем карьерного "Золотого шлема" в одиночном разряде, что означает победу на всех турнирах Большого шлема и олимпийском турнире не в один год.

Уточнения

Рафаэ́ль Нада́ль Паре́ра — испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде (209 недель за карьеру).

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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