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Сборная России готовится к встрече с сильным соперником

1:22
Спорт

Президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо сказал, что достигнута соглашение с Российским футбольным союзом о проведении товарищеской встречи между национальными командами в 2025 году, сообщает Sport24.

Сборная России готовится к встрече с сильным соперником
Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

"Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны", — сказал Алонсо.

Сборная Нигерии занимает 14-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в то время как сборная России находится на 34-й позиции.

18 ноября менеджер по организации матчей Футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон сообщил, что нигерийская команда может провести товарищеский матч с россиянами в 2025 году.

С момента отстранения от международных турниров российские сборные и клубы участвуют исключительно в товарищеских встречах. Под руководством Валерия Карпина национальная команда в рамках ноябрьского сбора одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, а 19 ноября без труда выиграла у Сирии — 4:0.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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