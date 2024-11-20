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Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба

1:06
Спорт

Александр Сапета, экс-полузащитник московского "Динамо", отметил, что не считает выступления команды под руководством Марцела Лички негативными в 2024 году. Он подчеркнул, что бело-голубым необходимо улучшить свои навыки в защите. Об этом сообщает Газета.Ru.

Экс-игрок Динамо назвал главную проблему клуба
Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow, CC BY-SA 4.0

"Команда при Личке не перестала прогрессировать в этом сезоне. На мой взгляд, команда играет хорошо. В обороне только есть определённые проблемы. Но думаю, что главный тренер эти моменты наладит, и все будет круто", — заявил Сапета.

Чешский тренер возглавляет московский клуб с лета 2023 года. После 15 матчей в национальном чемпионате "Динамо" занимает четвертую строчку в турнирной таблице, имея в активе 30 очков и отставая на семь пунктов от текущего лидера — "Краснодара".

В следующем туре РПЛ "Динамо" встретится на выезде с воронежским "Факелом". Матч запланирован на 24 ноября.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Сапе́та (род. 28 июня 1989, Энгельс, Саратовская область) — российский футболист, полузащитник.

«Дина́мо» — российский футбольный клуб из Москвы. 
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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