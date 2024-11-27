Пилатес против боли в спине: миф или реальность

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Пилатес — это уникальная система упражнений, которая помогает развивать гибкость, укреплять мышцы и поддерживать здоровье позвоночника.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Этот метод, разработанный немецко-американским тренером Джозефом Пилатесом, направлен на гармоничное соединение тела, разума и духа. Основные занятия проходят на коврике, иногда с использованием специального оборудования, такого как резиновые ленты или трапеции.

Изначально метод назывался "контрология" и предполагал контроль над каждым движением и максимальную концентрацию.

Сегодня пилатес популярен среди людей разного возраста и уровня физической подготовки благодаря своей универсальности и мягкому воздействию на организм.

Принципы пилатеса

Основная философия метода базируется на шести ключевых принципах:

Центрирование. Работа начинается с укрепления центра тела — области между нижними рёбрами и тазом. Это помогает улучшить осанку, снизить боли в спине и укрепить мышцы кора.

Контроль. В пилатесе качество важнее количества. Каждое движение выполняется осознанно, плавно и точно.

Глубокое дыхание. Особое внимание уделяется правильному дыханию: вдох через диафрагму, выдох с задействованием мышц кора.

Точность. Упражнения помогают восстановить мышечный баланс и выровнять тело, что положительно сказывается на осанке.

Поток. Движения в пилатесе перетекают одно в другое, исключая резкие переходы и длительные паузы.

Концентрация. Максимальное внимание уделяется работе мышц и точности выполнения движений.

Польза пилатеса для здоровья

Пилатес изначально использовался для реабилитации танцоров, но исследования показали, что его польза гораздо шире.

Регулярные занятия помогают:

Улучшить осанку и снизить боли в спине.

Укрепить сердечно-сосудистую систему.

Повысить гибкость и укрепить мышцы кора.

Уменьшить стресс и улучшить настроение.

Снизить вес в сочетании с правильным питанием.

Кроме того, пилатес помогает восстанавливаться после травм, укреплять иммунитет и поддерживать когнитивные функции, такие как память и концентрация.

Кому подходит пилатес

Пилатес безопасен для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Он подходит:

Тем, кто хочет укрепить тело без чрезмерных нагрузок.

Людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, например, сколиозом.

Восстанавливающимся после травм.

Восстанавливающимся после травм. Пожилым людям, стремящимся сохранить гибкость и подвижность.

Базовые упражнения для начинающих

Круговые движения ногами.

Исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты. Поднимите одну ногу перпендикулярно полу и выполняйте круговые движения, сохраняя неподвижность корпуса.

Исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты. Поднимите одну ногу перпендикулярно полу и выполняйте круговые движения, сохраняя неподвижность корпуса. Растягивание позвоночника.

Сядьте на коврик, выпрямите спину. На вдохе потянитесь макушкой вверх, на выдохе выполните глубокий наклон вперёд, вытягивая руки.

Скручивание-раскручивание.

Сядьте на коврик, выпрямите спину. На вдохе потянитесь макушкой вверх, на выдохе выполните глубокий наклон вперёд, вытягивая руки. Скручивание-раскручивание. Лёжа на спине, на выдохе поднимите верхнюю часть туловища, затем вернитесь в исходное положение.

Эти простые движения помогут укрепить мышцы и освоить технику пилатеса.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

