Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ограниченное пространство: почему ирга страдает на маленьких участках
Эксперт рассказал, почему важно проводить антикоррозийную обработку авто
Осень и зима: как спасти кожу от мороза и сухости
Нужно ли менять частоту пилинга в холодное время года?
Как понять, что вам не хватает железа: симптомы и продукты в помощь
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал лучшего нападающего РПЛ
Щенки и взрослые собаки: почему они скулит и что с этим делать
ФНС напомнила россиянам о сроке оплаты налога на имущество
Польские палеонтологи разгадали диету древних ящеров

Пилатес против боли в спине: миф или реальность

3:37
Спорт

Пилатес — это уникальная система упражнений, которая помогает развивать гибкость, укреплять мышцы и поддерживать здоровье позвоночника.

Пилатес против боли в спине: миф или реальность
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Этот метод, разработанный немецко-американским тренером Джозефом Пилатесом, направлен на гармоничное соединение тела, разума и духа. Основные занятия проходят на коврике, иногда с использованием специального оборудования, такого как резиновые ленты или трапеции.

Изначально метод назывался "контрология" и предполагал контроль над каждым движением и максимальную концентрацию.

Сегодня пилатес популярен среди людей разного возраста и уровня физической подготовки благодаря своей универсальности и мягкому воздействию на организм.

Принципы пилатеса

Основная философия метода базируется на шести ключевых принципах:

  • Центрирование. Работа начинается с укрепления центра тела — области между нижними рёбрами и тазом. Это помогает улучшить осанку, снизить боли в спине и укрепить мышцы кора.
  • Контроль. В пилатесе качество важнее количества. Каждое движение выполняется осознанно, плавно и точно.
  • Глубокое дыхание. Особое внимание уделяется правильному дыханию: вдох через диафрагму, выдох с задействованием мышц кора.
  • Точность. Упражнения помогают восстановить мышечный баланс и выровнять тело, что положительно сказывается на осанке.
  • Поток. Движения в пилатесе перетекают одно в другое, исключая резкие переходы и длительные паузы.
  • Концентрация. Максимальное внимание уделяется работе мышц и точности выполнения движений.

Польза пилатеса для здоровья

Пилатес изначально использовался для реабилитации танцоров, но исследования показали, что его польза гораздо шире.

Регулярные занятия помогают:

  • Улучшить осанку и снизить боли в спине.
  • Укрепить сердечно-сосудистую систему.
  • Повысить гибкость и укрепить мышцы кора.
  • Уменьшить стресс и улучшить настроение.
  • Снизить вес в сочетании с правильным питанием.
  • Кроме того, пилатес помогает восстанавливаться после травм, укреплять иммунитет и поддерживать когнитивные функции, такие как память и концентрация.

Кому подходит пилатес

Пилатес безопасен для людей любого возраста и уровня физической подготовки. Он подходит:

  • Тем, кто хочет укрепить тело без чрезмерных нагрузок.
  • Людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, например, сколиозом.
    Восстанавливающимся после травм.
  • Пожилым людям, стремящимся сохранить гибкость и подвижность.

Базовые упражнения для начинающих

  • Круговые движения ногами.
    Исходное положение: лёжа на спине, руки вдоль тела, ноги согнуты. Поднимите одну ногу перпендикулярно полу и выполняйте круговые движения, сохраняя неподвижность корпуса.
  • Растягивание позвоночника.
    Сядьте на коврик, выпрямите спину. На вдохе потянитесь макушкой вверх, на выдохе выполните глубокий наклон вперёд, вытягивая руки.
    Скручивание-раскручивание.
  • Лёжа на спине, на выдохе поднимите верхнюю часть туловища, затем вернитесь в исходное положение.

Эти простые движения помогут укрепить мышцы и освоить технику пилатеса.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Российский шоу-бизнес
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову Аудио 
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Российский шоу-бизнес
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу Аудио 
Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом
Шоу-бизнес
Обнимающегося с Валей Карнавал Артемия Лебедева сравнили с Лепсом Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
Можно ли похудеть, выполняя планку
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Последние материалы
Нужно ли менять частоту пилинга в холодное время года?
Пилатес против боли в спине: миф или реальность
Поворот против Китая: в США раскрыли цель развертывания подлодки Virginia
Как понять, что вам не хватает железа: симптомы и продукты в помощь
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал лучшего нападающего РПЛ
Щенки и взрослые собаки: почему они скулит и что с этим делать
ФНС напомнила россиянам о сроке оплаты налога на имущество
Польские палеонтологи разгадали диету древних ящеров
Секреты подачи красной икры: здоровые альтернативы
Возвращаем жизнь почве: идеальные культуры для посадки после клубники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.