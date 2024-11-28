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Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет

4:15
Спорт

Стройность, энергия и ухоженность в возрасте за 45 — это не мечта, а вполне достижимая реальность. Однако гормональные и возрастные изменения требуют особого подхода к питанию, физическим нагрузкам и образу жизни.

Питание, спорт и эмоции: как худеть после 45 лет
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Простые методы, которые работали в 20 или 30 лет, перестают быть такими же эффективными. Чтобы достичь результата, нужно учитывать особенности организма и корректировать привычки.

Почему с возрастом сложнее худеть

После 40-45 лет в организме женщины происходят естественные гормональные изменения. Это не патология, а часть физиологии. Основные причины, влияющие на набор веса:

  • Снижение базовой скорости метаболизма — организм тратит меньше энергии на поддержание жизнедеятельности.
  • Гормональные перестройки в предклимактерический период и менопаузу, включая изменение уровней эстрогена, прогестерона и кортизола.
  • Развитие инсулинорезистентности, что может приводить к накоплению жира.

Эти процессы усиливают аппетит и замедляют сжигание калорий. Без учёта этих факторов лишние килограммы начинают накапливаться, особенно в области живота, бедер и ягодиц.

Как скорректировать образ жизни

Сохранить вес в норме или избавиться от лишнего можно, изменив подход к питанию, физическим нагрузкам и заботе о своём здоровье.

Основные шаги:

Обратиться к специалистам

Посещение эндокринолога и гинеколога поможет выявить возможные патологии и сбалансировать гормональный фон.
Коррекция рациона.

Снизьте калорийность питания

После 40 лет рекомендуется не более 1800 ккал в день, а после 45 — не более 1600 ккал.

  1. Уменьшите потребление соли до 5 г в день и исключите простые сахара, сладкие напитки и жирные продукты.
  2. Включите в рацион больше овощей, богатых клетчаткой злаков, ягод, фруктов и нежирных кисломолочных продуктов. 
  3. Обеспечьте организм полиненасыщенными жирами из рыбы и морепродуктов.
    Убедитесь, что получаете достаточно кальция и витаминов группы B.

Водный баланс

Пейте не менее 1,5 литров чистой воды в день. Это важно для метаболизма и предотвращения обезвоживания.

Регулярный завтрак

Полноценный утренний приём пищи запускает обмен веществ и помогает организму эффективнее сжигать калории.

Умеренные ограничения

Разгрузочные дни 1-2 раза в неделю, сокращающие калорийность на 20-40%, помогают удерживать вес. Но строгие диеты и голодание противопоказаны.

После 40 лет снижение уровня тестостерона приводит к уменьшению мышечной массы, которую начинает замещать жировая ткань. Чтобы сохранить вес и укрепить мышцы, необходимы регулярные физические нагрузки.

Рекомендуется сочетать:

  • Лёгкие кардио-тренировки: пешие прогулки, плавание.
  • Силовые упражнения для поддержания тонуса мышц.
  • Активный отдых, например, йогу или танцы, которые помогают снять стресс.

После 40 лет гормональная перестройка снижает устойчивость к стрессам, что приводит к эмоциональному перееданию. Важно уделять внимание психологическому здоровью, избегать нервных перегрузок, поддерживать баланс между работой и отдыхом. Полноценный сон и умеренная физическая активность помогут сохранить спокойствие и хорошее настроение.

Похудение после 45 лет возможно, но требует внимательного подхода к своему организму. Измените рацион, включите физическую активность, избегайте стресса и обратитесь к специалистам для корректировки гормонального баланса. Потеря даже 4 кг в месяц — это уже значимый результат для здоровья и самочувствия. Главное — последовательность и забота о себе.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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