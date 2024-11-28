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Проснись правильно: зарядка, которая дарит силу

Спорт

Каждое утро начинается у всех по-разному: кто-то откладывает будильник на 15 минут, кто-то сразу пьёт кофе или готовит плотный завтрак. Но чувство бодрости приходит далеко не сразу.

Проснись правильно: зарядка, которая дарит силу
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Утренняя зарядка — простой способ пробудить организм, улучшить настроение и зарядиться энергией на весь день.

Физическая активность утром активизирует обмен веществ, улучшает кровообращение, укрепляет мышцы, повышает выносливость и способствует сжиганию лишних калорий.

Регулярная зарядка также закаляет иммунитет, помогает справляться со стрессом и повышает сопротивляемость организма к заболеваниям.

Зарядка подходит большинству людей, но если у вас есть хронические заболевания или боли, перед началом тренировок важно проконсультироваться с врачом. Утренняя физическая активность должна быть умеренной, с индивидуально подобранной нагрузкой.

Пример комплекса утренней зарядки

  • Развороты бедра: в положении стоя поднимайте ногу, согнутую в колене, и выполняйте круговые движения. Упражнение разогревает мышцы ног и улучшает подвижность суставов.
  • Махи руками и захлёсты голени: движения руками растягивают грудные мышцы, а захлёсты ногами укрепляют мышцы и суставы.
  • Наклоны и круговые движения корпусом: это упражнение улучшает осанку, растягивает мышцы спины и задней поверхности ног.
  • Активные круги руками: полуприсед с круговыми движениями руками укрепляет плечи и мышцы спины.
  • Переходы в планку и обратно: упражнение задействует мышцы кора, укрепляет спину и руки.
  • Выпады с вытяжением рук:отлично прорабатывает мышцы ног, спины и пресса.
  • Прыгающий Джек: комплексное упражнение разогревает тело, улучшает кровообращение и работу лёгких.

После зарядки выполните заминку: шагайте на месте, потянитесь, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет расслабить мышцы, нормализовать пульс и завершить тренировку без дискомфорта.

Утренняя зарядка — это не только здоровая привычка, но и залог бодрости и хорошего настроения на весь день. Начинайте утро с упражнений, чтобы чувствовать себя энергичным и продуктивным.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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