Как быстро снять мышечную боль после тренировки? Рассказываем

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для быстрого восстановления после тренировки фитнес-тренер Елена Соболь рекомендует следовать трем простым правилам.

Фото: commons.wikimedia.org by Gciriani, CC BY-SA 4.0

Во-первых, не стоит перегружать организм едой сразу после тренировки. Чрезмерное количество пищи, особенно вредной, заставит организм тратить силы на её переваривание, что замедлит восстановление.

Растяжка также помогает ускорить восстановление. Легкий статический стретчинг в течение 7-10 минут снижает вероятность возникновения болей в мышцах.

После тренировки Соболь советует принять тёплую ванну с магниевой солью, чтобы снять гипертонус мышц и ускорить восстановление, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

