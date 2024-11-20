Как быстро снять мышечную боль после тренировки? Рассказываем

Для быстрого восстановления после тренировки фитнес-тренер Елена Соболь рекомендует следовать трем простым правилам.
Во-первых, не стоит перегружать организм едой сразу после тренировки. Чрезмерное количество пищи, особенно вредной, заставит организм тратить силы на её переваривание, что замедлит восстановление.
Растяжка также помогает ускорить восстановление. Легкий статический стретчинг в течение 7-10 минут снижает вероятность возникновения болей в мышцах.
После тренировки Соболь советует принять тёплую ванну с магниевой солью, чтобы снять гипертонус мышц и ускорить восстановление, пишет "Спорт-Экспресс".
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
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