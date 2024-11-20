Простые упражнения, которые 100% избавят вас от отёков

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Фитнес-тренер Яна Дегтярева советует несколько эффективных упражнений, которые помогут избавиться от отеков.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, CC BY 2.0

Регулярная ходьба — это простое, но мощное средство для улучшения кровообращения и уменьшения отёчности ног. Она рекомендует начинать с коротких прогулок и постепенно увеличивать их продолжительность.

Для укрепления икроножных мышц идеально подойдут подъемы на носки и приседания. Также полезна растяжка икр, которую можно выполнять сидя на полу, пишет "Узнай.ру".

Для этого нужно вытянуть одну ногу, держа носок вперед, и медленно наклониться, чтобы растянуть мышцы. Это упражнение способствует улучшению лимфатической циркуляции.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.

