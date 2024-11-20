Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

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Некоторые упражнения могут быть опасными для мужчин старше 50 лет, и об этом предупреждают эксперты. Одним из таких упражнений является жим штанги лежа на горизонтальной скамье.

Фото: Own work by Shtarka1, CC BY-SA 4.0

В этом случае напряжение может смещаться на плечи, а не на руки, что часто приводит к болям и травмам, пишет Men Today.

Также специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди, что позволит нагрузить те же мышцы, но сохранить суставы здоровыми.

Уточнения

Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.



Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

