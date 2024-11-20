Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Некоторые упражнения могут быть опасными для мужчин старше 50 лет, и об этом предупреждают эксперты. Одним из таких упражнений является жим штанги лежа на горизонтальной скамье.
В этом случае напряжение может смещаться на плечи, а не на руки, что часто приводит к болям и травмам, пишет Men Today.
Также специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди, что позволит нагрузить те же мышцы, но сохранить суставы здоровыми.
Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.