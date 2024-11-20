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Тренер Кэпиталз рассказал о травме, которую получил Овечкин в матче НХЛ против Юты

0:39
Спорт

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери сообщил о состоянии российского нападающего Александра Овечкина, который получил травму во время недавнего матча НХЛ против "Юты".

Тренер Кэпиталз рассказал о травме, которую получил Овечкин в матче НХЛ против Юты
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0

Овечкин проходит медицинское обследование, и только через несколько дней специалисты смогут оценить степень повреждения и его влияние на дальнейшую карьеру спортсмена, сообщает "Царьград".

Инцидент произошёл в третьем периоде, когда соперник Джек Макбэйн ударил Овечкина коньком по ноге. Хоккеист с большим трудом добрался до скамейки запасных и больше не смог вернуться на лёд.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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