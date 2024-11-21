Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не выбрасывайте побеги роз: 4 способа их рационального применения
Загрузка сочинских отелей к Новому году достигла 70%
Лук, редис и зелень: лучшие культуры для посадки в ноябре
В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Как продать авто в кредите
$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства
Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов
Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон с новыми нормами
Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера

Пять эффективных упражнений, которые можно выполнять лёжа утром или после рабочего дня

2:16
Спорт

Сегодня мы поговорим о пяти простых упражнениях, которые можно выполнять прямо в кровати, не вставая с постели. Эти упражнения идеально подходят для утренней зарядки, поддержания физической активности и укрепления здоровья. Давайте начнём!

Пять эффективных упражнений, которые можно выполнять лёжа утром или после рабочего дня
Фото: wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

Вот пять упражнений, которые можно выполнять лёжа:

  1. Скручивания: исходное положение — лёжа на спине, согните ноги в коленях под прямым углом, разведите руки в стороны, опустите согнутые ноги вправо, поверните голову влево, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны. Упражнение укрепляет мышцы живота, спины и ног.
  2. Махи ногами: исходное положение — лёжа на спине, руки вдоль тела, поднимите ноги так, чтобы между бёдрами и корпусом было примерно 90 градусов, опустите правую ногу, затем поднимите её и опустите левую ногу, вернитесь в исходное положение и повторите поочерёдно. Упражнение укрепляет мышцы живота и ног, а также улучшает мобильность тазобедренных суставов.
  3. Боковые подъёмы ног: исходное положение — лёжа на правом боку, поднимите левую ногу и выполните 20-30 махов, затем повернитесь на левый бок и повторите с правой ногой. Упражнение укрепляет мышцы ягодиц и бёдер.
  4. Ягодичный мост: исходное положение — лёжа на спине, согните ноги в коленях, расположите стопы под коленями, руки вдоль тела, поднимите таз таким образом, чтобы спина была прямой, от плечевых суставов до коленных должна быть прямая линия. Упражнение укрепляет ягодичные мышцы и бёдра.
  5. Растяжка: исходное положение — лёжа на спине, согните правую ногу в коленном суставе, подтяните колено к груди и обхватите его руками, приблизьте правую ногу как можно ближе к корпусу, поменяйте положение ног и захватите левую ногу, подтянув её к груди. Упражнение растягивает заднюю поверхность бедра и ягодицы.

Эти упражнения можно выполнять самостоятельно или вместе с другими тренировками, они помогают поддерживать форму и уменьшают осевую нагрузку на позвоночник.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Как продать авто в кредите
$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства
Пять эффективных упражнений, которые можно выполнять лёжа утром или после рабочего дня
Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов
Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон с новыми нормами
Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера
Почему овощи обязательны в мясном рационе
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Выращивание томатов на подоконнике: сорта, которые выведут ваш урожай на новый уровень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.