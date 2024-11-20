При помощи какого упражнения можно справиться с болью в тазобедренных суставах, рассказал фитнес-тренер

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Фитнес-тренер Иван Иванов рассказал о важности укрепления внутренних и наружных мышц бедра для поддержания здоровья тазобедренного сустава. Он также отметил, что перед началом тренировки необходимо разогреть мышцы и выполнить растяжку.

Фото: focusfitness.net by Anonymous, PDM

Эксперт в разговоре со "Спорт-Экспрессом" утверждает, что приседания с собственным весом могут помочь справиться с болями в области тазобедренного сустава.

Техника выполнения упражнения заключается в следующем: встаньте прямо, расставьте ноги на ширине плеч, медленно согните колени и выполните присед, сохраняя ровную спину. После этого вернитесь в исходное положение и сделайте 5–10 повторений.

Тренер советует постепенно увеличивать количество повторений приседаний для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.



Та́зобе́дренный суста́в (лат. articulatio coxae) — чашеобразный, многоосный сустав, образованный полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и суставной поверхностью головки бедренной кости.

