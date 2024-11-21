Стоит ли тренироваться во время жесткой диеты? Ответила эксперт

Многие фитнес-тренеры и эксперты уверяют, что только диетой не получится добиться хороших результатов в похудении. Для большего эффекта нужно еще и усердно тренироваться. Но можно ли заниматься спортом во всю силу будучи на диете? Ответила на этот вопрос в беседе с Pravda. Ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

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По ее словам, когда организм голодает, наоборот, стоит уменьшить физические нагрузки, снизить, так как у вас не хватит на все энергии.

"Энергию мы получаем с пищей, в основном от углеводов. А когда мы садимся на диету, чаще всего мы ограничиваем как раз углеводы. Поэтому энергии у вас практически не будет, будет ужасная усталость, головные боли, поэтому в период таких сильных диет или голодовок рекомендуются медитации, йога. Ни в коем случае не бегайте и избегайте силовых нагрузок. Это вызовет очень большой стресс у организма", — заявила эксперт.

Также во время строгой диеты стоит гулять на улице. Просто пешие прогулки или скандинавская ходьба не навредят. Но лучше гулять не больше часа.

"Дальше уже просто смотрим по индивидуальным особенностям. То есть, например, если человек ранее занимался каждый день спортом, то, наверное, прогулки будет мало. Тогда ему можно походить два и более часов. А человеку, который не занимается каждый день спортом, будет достаточно часовой, чтобы насытить организм кислородом", — рассказала диетолог.

Она добавила, что еще подойдет гимнастика. Но не с весом, и не марафон, и не бег на высокой скорости.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.





Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

