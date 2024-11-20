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Эффективный способ убрать жировой фартук

1:03
Спорт

Наставник по здоровью Георгий Суренян рассказал, поможет ли массаж избавиться от "жирового фартука".

Эффективный способ убрать жировой фартук
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Часто после похудения кожа на животе обвисает, и формируется некрасивый так называемый фартук. Чтобы этого не допустить, стоит пройти курс массажа — аппаратного или ручного. Он поможет вывести лишнюю жидкость, поспособствует более быстрому уменьшению жировой прослойки и подтянет кожу, пишет "СЭ".

"Устойчивая потеря веса требует времени и последовательности. Терпение, настойчивость и комплексный подход — лучшие помощники, чтобы добиться долгосрочных результатов и улучшить общее самочувствие", — отметил Суренян.

Он добавил, что только массаж не поможет избавиться от животика. Без изменения образа жизни выраженного результата достичь не получиться. Однако, если к массажу добавить правильное питание и занятия спортом, то уже через месяц живот заметно уменьшится.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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