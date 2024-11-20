Тренировка для женщин, чтобы грудь была упругой и подтянутой

Фитнес-тренер перечислила упражнения, которые помогут укрепить мышечный каркас, поднимающий грудь и корректирующий ее форму. Благодаря этой тренировке у вас улучшится осанка и внешний вид груди.
Кроме того, станет проще сделать укладку, укачать ребенка, донести пакеты с продуктами до дома. Дело в том, что упражнения нацелены на укрепление мышц верха тела, пишет "СЭ".
Нужно как можно шире раскрывать грудную клетку. Спина при этом прямая. Делаем по 20 повторов два подхода (можно использовать гантели).
Руки нужно сложить в замок, убрать за голову, а локти разводить в стороны. Делаем по 20-25 повторов два подхода.
Нужно встать на предплечье, спина прямая, нижняя нога согнута к полу, верхняя прямая, живот втянут. Вторая рука должна лежать на бедре. Затем поднимаем таз вверх 15-20 раз.
Садимся на коврик, ноги согнуты в коленях, руки за спиной. Выпрямляем руки и ноги одновременно, поднимаем туловище и задерживаемая. Нужно сделать 20 повторов два подхода.
Женская грудь — женские парные грудные или молочные железы.
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