Тренировка для женщин, чтобы грудь была упругой и подтянутой

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Фитнес-тренер перечислила упражнения, которые помогут укрепить мышечный каркас, поднимающий грудь и корректирующий ее форму. Благодаря этой тренировке у вас улучшится осанка и внешний вид груди.

Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, PDM

Кроме того, станет проще сделать укладку, укачать ребенка, донести пакеты с продуктами до дома. Дело в том, что упражнения нацелены на укрепление мышц верха тела, пишет "СЭ".

Разведение прямых рук в стороны стоя

Нужно как можно шире раскрывать грудную клетку. Спина при этом прямая. Делаем по 20 повторов два подхода (можно использовать гантели).

Разведение с руками за головой

Руки нужно сложить в замок, убрать за голову, а локти разводить в стороны. Делаем по 20-25 повторов два подхода.

Боковая планка при диастазе

Нужно встать на предплечье, спина прямая, нижняя нога согнута к полу, верхняя прямая, живот втянут. Вторая рука должна лежать на бедре. Затем поднимаем таз вверх 15-20 раз.

Обратная планка

Садимся на коврик, ноги согнуты в коленях, руки за спиной. Выпрямляем руки и ноги одновременно, поднимаем туловище и задерживаемая. Нужно сделать 20 повторов два подхода.

Уточнения

Женская грудь — женские парные грудные или молочные железы.

