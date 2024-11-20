Джусинг и детские пюрешки: самые необычные диеты звезд Голливуда

Всем, конечно же, хочется быстро похудеть, не навредив здоровью. Для этого используются самые разные методы. Знаменитости тоже прибегают к диетам, причем нестандартным. Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина перечислила самые странные диеты селебрити.
Говорят, что диету на детском питании держала актриса Риз Уизерспун. Сама же она в этом не признается. Диета заключается в том, что нужно есть такие баночки весь день и только вечером питаться "по-взрослому". В легком варианте диеты детское питание можно использовать как перекус.
На ней сидят актрисы Блейк Лайвли и Николь Ричи. Суть в том, что можно пить как фруктовые, так и овощные соки, но без мякоти. Есть твердую пищу запрещено.
Ее пробовали Бейонсе и Наоми Кэмпбелл. Суть в том, что нужно пить специальный лимонад с кайенским перцем, кленовым сиропом и лимонным соком.
Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса и продюсер.
Бейо́нсе — американская певица в стиле R’n’B.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.