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Джусинг и детские пюрешки: самые необычные диеты звезд Голливуда

1:07
Спорт

Всем, конечно же, хочется быстро похудеть, не навредив здоровью. Для этого используются самые разные методы. Знаменитости тоже прибегают к диетам, причем нестандартным. Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина перечислила самые странные диеты селебрити.

Джусинг и детские пюрешки: самые необычные диеты звезд Голливуда
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Baby-diet

Говорят, что диету на детском питании держала актриса Риз Уизерспун. Сама же она в этом не признается. Диета заключается в том, что нужно есть такие баночки весь день и только вечером питаться "по-взрослому". В легком варианте диеты детское питание можно использовать как перекус.

Соковая диета или Джусинг

На ней сидят актрисы Блейк Лайвли и Николь Ричи. Суть в том, что можно пить как фруктовые, так и овощные соки, но без мякоти. Есть твердую пищу запрещено.

Лимонная диета

Ее пробовали Бейонсе и Наоми Кэмпбелл. Суть в том, что нужно пить специальный лимонад с кайенским перцем, кленовым сиропом и лимонным соком.

Уточнения

Ло́ра Джин Риз Уи́зерспун (англ. Laura Jeanne Reese Witherspoon; род. 22 марта 1976[…], Новый Орлеан, Луизиана) — американская актриса и продюсер. 

Бейо́нсе — американская певица в стиле R’n’B.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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