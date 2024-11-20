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Три причины, по которым людям после 50-ти стоит начать плавать

Спорт

Зачастую на секции по плаванию или на аква-аэробике можно встретить много мужчин и женщин после 50-ти лет. Почему они выбирают этот вид нагрузки? Неужели плавание подходит больше других видов спорта людям "серебряного" возраста? На эти вопросы ответил в беседе с Pravda. Ru Андрей Кондрахин, кардиолог, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук.

Три причины, по которым людям после 50-ти стоит начать плавать
Фото: PxHere is licensed under CC0 Всеобщее достояние

По его словам, человек итак постоянно борется с гравитацией. А когда мы плаваем, то получаем элемент невесомости.

"В воде отлично распределяется масса тела, мы не испытываем тяжелую нагрузку, хотя она идет на все мышцы нашего организма (руки, ноги, голову, спину, шею) поскольку, нужно держаться на воде и плавать. Это позволяет сердцу чуть отдохнуть, дать приток крови. В воде распределять нагрузку легче всего. Это позволяет нормально распределить кровообращение по организму, и в то же время нагрузить сердце не так сильно, как если бы мы ходили пешком", — заявил Кондарахин.

Людям старше 50-ти лет очень полезно плавать.

Во-первых, плавание — это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Кроме того, этот вид нагрузки полезен для людей, у которых есть заболевания суставов и остеохондроз. Плавание необходимо для того, чтобы когнитивные функции человеческого организма были всегда в хорошем тонусе.

Также кровоснабжение головного мозга улучшается при плавании.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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