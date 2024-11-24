Спортивная фигурка появится в зеркале после этой тренировки

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Мышечный дисбаланс, если его вовремя не убрать, может привести к неприятным последствиям. Например, трудностям в передвижении, болям, дискомфорту и даже травмам.

Фото: unsplash.com by Scott Webb, PDM

Чтобы исправить асимметрию мышц тела, стоит делать следующие упражнения.

Выпады

Это упражнение поможет в борьбе с мышечным дисбалансом, а также прокачает ноги и ягодицы.

Тяга гантели к поясу

Это упражнение нацелено на развитие бицепсов и мышц спины.

Жим гантелей лёжа

Если вы хотите развить трицепсы и мышцы груди, это упражнение для вас.

Армейский жим с гантелями

Поможет накачать мышцы плеч и трицепсы, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

