Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простое песочное апельсиновое печенье без раскатывания получается нежным и рассыпчатым
Даже бревно поплывёт: перед походом в бассейн нужно знать это
Ответный удар России — негативные последствия для энергетической системы Украины продолжаются
Как выглядели автосалоны после Второй мировой войны
Как сохранить форму: 7 часов активности в неделю
Кошки и их поведение: 3 объяснения, почему они мнёт лапами
Лук без огорода: секреты выращивания пера дома
Загадочное соединение в воде: ученые делают важное открытие
Создаём уют в спальне. Как выбрать потолок для этой комнаты?

Эти мышцы нуждаются в нагрузке: как понять, что у вас перекошено тело?

1:30
Спорт

Чтобы устранить асимметрию мышц, для начала нужно определить мышечный дисбаланс. Следующие шаги помогут его диагностировать.

Эти мышцы нуждаются в нагрузке: как понять, что у вас перекошено тело?
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Во-первых, нужно провести визуальный осмотр. Зеркало или фото с разных ракурсов помогут сравнить левую и правую стороны, чтобы выявить явные различия.

"Одна сторона может быть более рельефной и развитой. Например, правая нога может выглядеть больше и быть более выраженной, чем левая. Также посмотрите на положение одной части тела относительно другой. Например, большой прогиб в пояснице и выпирающий живот или выдвинутая вперёд голова с закруглёнными плечами", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Во-вторых, понять, есть дисбаланс мышц или нет, помогут измерения обычной сантиметровой лентой. Нужно сравнить объёмы окружности конечностей: мышц ног и мышц рук.

В-третьих, для определения асимметрии помогут функциональные тесты.

"Например, можно поочерёдно сделать жимы и тяги правой рукой с лёгким и умеренным весом на 15-20 повторений, а затем с другой стороны. После оцените разницу в количестве повторений и лёгкости с каждой стороны", — рассказал тренер.

Гибкость же можно проверить благодаря наклонам вбок и вперёд: сравнивается, насколько можно дотянуться до пола с каждой стороны.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Садоводство, цветоводство
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае Аудио 
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Шоу-бизнес
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца Аудио 
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Туризм
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Последние материалы
Даже бревно поплывёт: перед походом в бассейн нужно знать это
Ответный удар России — негативные последствия для энергетической системы Украины продолжаются
Как выглядели автосалоны после Второй мировой войны
Как сохранить форму: 7 часов активности в неделю
Кошки и их поведение: 3 объяснения, почему они мнёт лапами
Лук без огорода: секреты выращивания пера дома
Загадочное соединение в воде: ученые делают важное открытие
Создаём уют в спальне. Как выбрать потолок для этой комнаты?
Нежная и мягкая картофельная лепёшка всего из двух ингредиентов
Аэропорт Сухума готовы к запуску регулярных рейсов: старт в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.