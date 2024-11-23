Эти мышцы нуждаются в нагрузке: как понять, что у вас перекошено тело?

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Чтобы устранить асимметрию мышц, для начала нужно определить мышечный дисбаланс. Следующие шаги помогут его диагностировать.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

Во-первых, нужно провести визуальный осмотр. Зеркало или фото с разных ракурсов помогут сравнить левую и правую стороны, чтобы выявить явные различия.

"Одна сторона может быть более рельефной и развитой. Например, правая нога может выглядеть больше и быть более выраженной, чем левая. Также посмотрите на положение одной части тела относительно другой. Например, большой прогиб в пояснице и выпирающий живот или выдвинутая вперёд голова с закруглёнными плечами", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Во-вторых, понять, есть дисбаланс мышц или нет, помогут измерения обычной сантиметровой лентой. Нужно сравнить объёмы окружности конечностей: мышц ног и мышц рук.

В-третьих, для определения асимметрии помогут функциональные тесты.

"Например, можно поочерёдно сделать жимы и тяги правой рукой с лёгким и умеренным весом на 15-20 повторений, а затем с другой стороны. После оцените разницу в количестве повторений и лёгкости с каждой стороны", — рассказал тренер.

Гибкость же можно проверить благодаря наклонам вбок и вперёд: сравнивается, насколько можно дотянуться до пола с каждой стороны.