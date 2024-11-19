Правая сильнее левой: что такое асимметрия мышц и откуда она берётся?

Многие мышцы в нашем теле — парные. Они расположены симметрично с обеих сторон. Идеальные пропорции мускулов можно редко встретить. Асимметрией же называют разницу в развитии мышц с разных сторон тела в размере, силе и тонусе.
Значительная асимметрия, то есть большое нарушение баланса между мышцами, может плохо сказаться на здоровье и спортивных успехах.
Среди причин асимметрии выделяют следующие: генетические факторы, особенности повседневной жизни (например, долгое нахождение за компьютером); особенности некоторых видов спорта (например, бокса, тенниса и хоккея); малоподвижный образ жизни.
Кроме того, к асимметрии может привести несбалансированная тренировочная программа.
"Акцент на грудные и плечевые мышцы без должного внимания к спине может вызвать мышечный дисбаланс в силе и визуальную асимметрию. Важно добавлять упражнения для всех основных групп мышц в нужной пропорции", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".
Он добавил, что дисбаланс может появиться после травм и из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.
Асимметри́я (др.-греч. ἀσυμμετρία, букв. «несоразмерность» от μετρέω «измеряю») — отсутствие или нарушение симметрии.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.