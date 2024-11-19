Правая сильнее левой: что такое асимметрия мышц и откуда она берётся?

1:14 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие мышцы в нашем теле — парные. Они расположены симметрично с обеих сторон. Идеальные пропорции мускулов можно редко встретить. Асимметрией же называют разницу в развитии мышц с разных сторон тела в размере, силе и тонусе.

Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, PDM

Значительная асимметрия, то есть большое нарушение баланса между мышцами, может плохо сказаться на здоровье и спортивных успехах.

Среди причин асимметрии выделяют следующие: генетические факторы, особенности повседневной жизни (например, долгое нахождение за компьютером); особенности некоторых видов спорта (например, бокса, тенниса и хоккея); малоподвижный образ жизни.

Кроме того, к асимметрии может привести несбалансированная тренировочная программа.

"Акцент на грудные и плечевые мышцы без должного внимания к спине может вызвать мышечный дисбаланс в силе и визуальную асимметрию. Важно добавлять упражнения для всех основных групп мышц в нужной пропорции", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Он добавил, что дисбаланс может появиться после травм и из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Уточнения

Асимметри́я (др.-греч. ἀσυμμετρία, букв. «несоразмерность» от μετρέω «измеряю») — отсутствие или нарушение симметрии.

