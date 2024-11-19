Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, выразил уверенность, что у российской сборной всё ещё есть шанс принять участие в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года, несмотря на возможное отсутствие команды на декабрьской жеребьёвке.
Ранее сообщалось, что сборная России осталась вне жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, запланированной на декабрь.
Митрофанов отметил, что было бы неправильно утверждать, что Россия не примет участия в отборе. По его словам, переговоры по данному вопросу всё ещё ведутся. Он также добавил, что техническая возможность для этого действительно существует, и потому они продолжают вести соответствующие переговоры.
Российским командам запретили участвовать в международных соревнованиях начиная с февраля 2022 года на неопределённый срок. Из-за этого сборная России была вынуждена пропустить чемпионаты мира 2022 и Европы 2024 годов, а отечественные клубы лишились возможности выступать в еврокубках.
Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2026 года намечена на 13 декабря в Цюрихе. Отборочный турнир начнётся в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.
Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.