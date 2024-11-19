В РФС обсудили возможность участия российской сборной в отборе на ЧМ-2026

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, выразил уверенность, что у российской сборной всё ещё есть шанс принять участие в отборочном этапе чемпионата мира 2026 года, несмотря на возможное отсутствие команды на декабрьской жеребьёвке.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Ранее сообщалось, что сборная России осталась вне жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, запланированной на декабрь.

Митрофанов отметил, что было бы неправильно утверждать, что Россия не примет участия в отборе. По его словам, переговоры по данному вопросу всё ещё ведутся. Он также добавил, что техническая возможность для этого действительно существует, и потому они продолжают вести соответствующие переговоры.

Российским командам запретили участвовать в международных соревнованиях начиная с февраля 2022 года на неопределённый срок. Из-за этого сборная России была вынуждена пропустить чемпионаты мира 2022 и Европы 2024 годов, а отечественные клубы лишились возможности выступать в еврокубках.

Жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2026 года намечена на 13 декабря в Цюрихе. Отборочный турнир начнётся в марте 2025 года и продлится до марта 2026-го.

Уточнения

Росси́йский футбо́льный сою́з (РФС) — общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации.

