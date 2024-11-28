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Как оставаться в форме после 40: советы фитнес-тренера

1:18
Спорт

Фитнес-тренер Тайлер Рид выделил ключевые упражнения для мужчин старше 40 лет, которые помогут поддерживать физическую форму и укреплять здоровье. Его рекомендации опубликованы на сайте Men Today.

Как оставаться в форме после 40: советы фитнес-тренера
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Становая тяга — одно из самых эффективных упражнений, развивающее подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу. Она способствует улучшению баланса, устойчивости и общей силы.

Приседания со штангой на спине помогают поддерживать в тонусе квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, обеспечивая силу и выносливость нижней части тела.

Кроме того, Рид рекомендует включить в тренировочную программу следующие упражнения:

  • Выпады — укрепляют мышцы ног и улучшают координацию.
  • Подтягивания — развивают мышцы спины и бицепсы.
  • Жим над головой — прорабатывает плечи и трицепсы.
  • Тяга штанги в наклоне — укрепляет мышцы спины.
  • Жим лёжа — развивает грудные мышцы и трицепсы.

Эти упражнения обеспечивают комплексную проработку как верхней, так и нижней частей тела, способствуя поддержанию физической формы и предотвращению возрастных изменений.

Уточнения

Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train - "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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