Как оставаться в форме после 40: советы фитнес-тренера

Фитнес-тренер Тайлер Рид выделил ключевые упражнения для мужчин старше 40 лет, которые помогут поддерживать физическую форму и укреплять здоровье. Его рекомендации опубликованы на сайте Men Today.
Становая тяга — одно из самых эффективных упражнений, развивающее подколенные сухожилия, ягодицы и поясницу. Она способствует улучшению баланса, устойчивости и общей силы.
Приседания со штангой на спине помогают поддерживать в тонусе квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодицы, обеспечивая силу и выносливость нижней части тела.
Кроме того, Рид рекомендует включить в тренировочную программу следующие упражнения:
Эти упражнения обеспечивают комплексную проработку как верхней, так и нижней частей тела, способствуя поддержанию физической формы и предотвращению возрастных изменений.
Трениро́вка (тре́нинг) (англ. training от train - "обучать, воспитывать") — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, а также социальных установок.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.