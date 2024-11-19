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Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой

2:33
Спорт

Бег — это не просто вид спорта; это стиль жизни, который может принести массу преимуществ для здоровья и настроения. Однако на пути к тому, чтобы сделать бег регулярной привычкой, многие сталкиваются с различными трудностями. В материале рассмотрим ошибки и ситуаций, которые могут подстерегать бегунов, а также предложим действенные способы их преодоления, сообщает Sports.ru.

Как преодолеть трудности и сделать бег привычкой
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
  • Вы слишком сильно перегружаете себя во время бега, что приводит к сильной усталости. В следующий раз, когда вам приходит в голову мысль о тренировке, вместо желания снова выйти на пробежку возникают негативные эмоции. Ознакомьтесь с рекомендациями по созданию плана тренировок для начинающих бегунов и узнайте о существующих видах беговых занятий.
  • Бег становится скучным, и вам не нравится сам процесс. Попробуйте включить музыку (только будьте осторожны и не используйте полное шумоподавление для вашей безопасности), подкасты или аудиокниги. Если восприятие информации на слух вам не подходит или это просто не вызывает интереса, попробуйте запоминать что-то новое. Например, учите стихи и короткие произведения, повторяйте то, что запомнили в детстве. Вы также можете мысленно готовить выступление для предстоящей конференции или "писать" пост для своих социальных сетей в голове.
  • У вас недостаточно времени для регулярных тренировок. Чтобы справиться с этим, важно выстроить дисциплину: внесите занятия бегом в свой календарь и выделите конкретное время для тренировок.
  • Иногда просто не хватает мотивации, и возникает желание остаться дома. Если это не связано с перетренированностью, когда вы вообще не можете заниматься ничем, стоит попробовать провести менее интенсивную тренировку. Лучше сделать небольшую прогулку на 15 минут, чем вовсе не выходить на улицу. Чтобы обмануть собственный мозг, начните с простого действия — наденьте спортивную одежду. Сделайте селфи в форме, и это уже станет поводом для выхода, хотя бы на 10 минут. Пробегите эти 10 минут, и, возможно, вам захочется добавить еще столько же. В итоге вы втянетесь и завершите свою тренировку.

Не забывайте, что испытывать нежелание что-то делать — это абсолютно нормально. Главное — уметь прощать себя и отмечать маленькие достижения даже в том, что удалось сделать хотя бы немного.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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