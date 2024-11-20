Овечкин получил травму в матче НХЛ с Ютой

Российский форвард и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Юты". Об этом сообщает Sport24.
В третьем периоде Овечкин получил удар коньком по ноге от Джека Макбэйна. Он с трудом добрался до скамейки, после чего отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог. Его партнёр в итоге устроил драку с Макбэйном.
Встреча, прошедшая на стадионе "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счётом 6:2. До получения травмы Овечкин успел оформить дубль. Теперь на его счету 15 голов в сезоне и 868 за карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от "вечного" снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки до 26 шайб.
«Юта» (англ
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