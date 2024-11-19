Том Уилсон подрался с хоккеистом, который травмировал Овечкина

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон вступил в драку с хоккеистом "Юты" Джеком Макбэйном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Этот инцидент произошёл вскоре после того, как Макбэйн нанёс травму российскому форварду и капитану "Вашингтона" Александру Овечкину в третьем периоде. Макбэйн задел коньком ногу россиянина, после чего Овечкин с трудом добрался до скамейки и затем отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу "Вашингтона". До получения травмы Овечкин успел оформить дубль.

Уточнения

«Юта» (англ lang="en">Utah Hockey Club) — американский хоккейный клуб, выступающий в Национальной хоккейной лиге. Базируется в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.



Томас Уилсон (англ Tomas Wilson; род. 29 марта 1994, Торонто) — канадский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

