Том Уилсон подрался с хоккеистом, который травмировал Овечкина

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Том Уилсон вступил в драку с хоккеистом "Юты" Джеком Макбэйном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.
Этот инцидент произошёл вскоре после того, как Макбэйн нанёс травму российскому форварду и капитану "Вашингтона" Александру Овечкину в третьем периоде. Макбэйн задел коньком ногу россиянина, после чего Овечкин с трудом добрался до скамейки и затем отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.
Игра завершилась со счётом 6:2 в пользу "Вашингтона". До получения травмы Овечкин успел оформить дубль.
«Юта» (англ
Томас Уилсон (англ Tomas Wilson; род. 29 марта 1994, Торонто) — канадский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
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