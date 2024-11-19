Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании

На пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций сборной Украины предложили услуги переводчика на русский язык вместо украинского. Об этом сообщил Telegram-канал ВЗБІРНА.
Переводчик должен был переводить вопросы для главного тренера Сергея Реброва и нападающего Романа Яремчука с албанского языка на русский. Однако представители украинской стороны категорически отказались от такого варианта. В итоге было решено переводить вопросы на английский язык.
В Албанской федерации футбола пояснили, что предложили перевод на русский язык, полагая, что он "лучше подходит, так как русский похож на украинский".
Матч между сборными Албании и Украины состоится 19 ноября. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе "Эйр Албания".
Серге́й Станисла́вович Ребро́в (укр. Сергій Станіславович Ребров; род. 3 июня 1974[…], Горловка, Донецкая область) — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола.
Рома́н Оле́гович Яремчу́к (укр. Роман Олегович Яремчук; род. 27 ноября 1995, Львов) — украинский футболист, нападающий клуба «Олимпиакос» и национальной сборной Украины.
Ли́га На́ций (англ. League of Nations, фр. Société des Nations, исп. Sociedad de las Naciones) — международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—1920 годах.
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