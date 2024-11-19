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Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании

0:58
Спорт

На пресс-конференции перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций сборной Украины предложили услуги переводчика на русский язык вместо украинского. Об этом сообщил Telegram-канал ВЗБІРНА.

Сборной Украины по футболу предложили переводчика на русский язык на конференции в Албании
Фото: commons.wikimedia.org by Михайло Масловський, CC BY-SA 3.0

Переводчик должен был переводить вопросы для главного тренера Сергея Реброва и нападающего Романа Яремчука с албанского языка на русский. Однако представители украинской стороны категорически отказались от такого варианта. В итоге было решено переводить вопросы на английский язык.

В Албанской федерации футбола пояснили, что предложили перевод на русский язык, полагая, что он "лучше подходит, так как русский похож на украинский".

Матч между сборными Албании и Украины состоится 19 ноября. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени. Встреча пройдёт на стадионе "Эйр Албания".

Уточнения

Серге́й Станисла́вович Ребро́в (укр. Сергій Станіславович Ребров; род. 3 июня 1974[…], Горловка, Донецкая область) — украинский футболист, нападающий и футбольный тренер и функционер. С 7 июня 2023 года — главный тренер сборной Украины. С 25 января 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола.

Рома́н Оле́гович Яремчу́к (укр. Роман Олегович Яремчук; род. 27 ноября 1995, Львов) — украинский футболист, нападающий клуба «Олимпиакос» и национальной сборной Украины. 

Ли́га На́ций (англ. League of Nations, фр. Société des Nations, исп. Sociedad de las Naciones) — международная организация, основанная в результате Версальско-Вашингтонской системы Версальского соглашения в 1919—1920 годах. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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