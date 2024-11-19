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Александр Овечкин побил рекорд в НХЛ, который держался 55 лет

1:07
Спорт

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Горди Хоу, которое держалось 55 лет. Об этом сообщает TSN StatsCentre в социальной сети X* (бывший Twitter).

Александр Овечкин побил рекорд в НХЛ, который держался 55 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" одержал победу над "Ютой" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:2. В этой игре Овечкин оформил дубль, доведя количество заброшенных шайб в 39-летнем возрасте до 15 за 15 матчей. Таким образом, он побил рекорд Хоу, который в 1969 году забил 14 голов за 15 игр, будучи в том же возрасте.

Овечкин продолжает стремиться к побитию "вечного" снайперского рекорда Уэйна Гретцки, который за карьеру забросил 894 шайбы. На данный момент на счету российского хоккеиста 868 голов, и ему остаётся сократить отставание в 26 шайб.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

 

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Го́рдон (Го́рди) Хо́у (англ. Gordon "Gordie" Howe; 31 марта 1928[…], Флорал, Саскачеван — 10 июня 2016[…], Силвейния, Огайо) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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