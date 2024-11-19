Раскрыты подробности о состоянии Овечкина, получившего травму

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери дал лаконичный комментарий относительно состояния капитана команды и российского форварда Александра Овечкина, который получил травму в поединке регулярного чемпионата НХЛ против "Юты". Об этом сообщает Газета.Ru.
"Сейчас Овечкин проходит обследование. Завтра у клуба выходной и мы узнаем о повреждении больше", — заявил специалист.
В третьем периоде Овечкин столкнулся с Джеком Макбэйном, поучив удар коньком по ноге, после чего с трудом добрался до лавки, а затем направился в раздевалку. Продолжить встречу ему не удалось.
Матч завершился со счетом 6:2, и до получения травмы Овечкин успел забросить две шайбы.
Команда "Вашингтон" с 27 очками занимает первую позицию в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата 22 ноября "Вашингтон" встретится с "Колорадо Эвеланш".
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).
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