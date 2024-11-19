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Овечкин побил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет

Спорт

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб в 39 лет, превзойдя достижение легендарного Горди Хоу, которое держалось 55 лет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает TSN StatsCentre в социальной сети X. Об этом сообщает Газета.Ru.

Овечкин побил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" сумел одержать победу над "Ютой" со счетом 6:2 в рамках регулярного чемпионата НХЛ, а Овечкин отметился дублем. Таким образом, он забросил 15 шайб за 15 матчей в свои 39 лет, побив предыдущий рекорд Хоу, который в 1969 году за аналогичное количество встреч реализовал 14 шайб в том же возрасте.

Овечкин продолжает свою гонку за "вечным" рекордом по числу голов, установленным канадцем Уэйном Гретцки, который завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами. На текущий момент у Овечкина уже 868 голов в НХЛ, что оставляет ему 26 шайб до достижения этой величины.

"Вашингтон" занимает первую позицию в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея на своем счету 27 очков. В рамках очередного матча регулярного чемпионата команда встретится с "Колорадо Эвеланш" 22 ноября.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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