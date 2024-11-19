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Фитнес-тренер рассказал, что нужно делать, чтобы упражнения на пресс приносили более заметный результат

1:07
Спорт

Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин поделился советами, как сделать упражнения на пресс более эффективными.

Фитнес-тренер рассказал, что нужно делать, чтобы упражнения на пресс приносили более заметный результат
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit, CC BY-SA 3.0

Во-первых, он рекомендует наладить режим питания, чтобы уменьшить жировую прослойку. По мнению эксперта, лучший и быстрый способ сбросить вес — создать дефицит калорий.

Также эксперт советует тренировать всё тело комплексно для улучшения осанки. Он отмечает, что округлая грудная клетка и плечи, заваленные вперёд, могут визуально создавать впечатление большого живота даже при низком проценте жира. Поэтому важно уделять внимание мышцам спин

"Тренируйте все мышцы спины: сгибайтесь и разгибайтесь, наклоняйтесь вправо и влево, скручивайтесь по спирали и так далее. Эти упражнения помогут поддерживать ровную осанку, и живот вернётся на своё место", — сказал Соломин "Спорт-Экспрессу".

Тренер также подчёркивает важность контроля дыхания во время занятий спортом и включения в программу тренировок специальных дыхательных упражнений.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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