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Кардиолог перечислил малоизвестные плюсы ежедневной утренней зарядки

0:42
Спорт

Врач-терапевт и кардиолог Иван Степаненко утверждает, что ежедневная утренняя зарядка способствует насыщению мозга кислородом.

Кардиолог перечислил малоизвестные плюсы ежедневной утренней зарядки
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

По словам врача, регулярные физические упражнения улучшают когнитивные функции, такие как память, внимание и концентрация, что повышает общую продуктивность и качество жизни.

Кроме того, эксперт отметил в разговоре со "Спорт-Экспрессом", что зарядка помогает снизить тягу к кофеину. Специалист сослался на информацию о том, что канадские учёные обнаружили, что всего 20 минут физической активности утром обеспечивают такой же заряд энергии, как чашка кофе.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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