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Роман Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ

0:55
Спорт

Известный российский футболист Роман Павлюченко, бывший нападающий московских "Спартака", "Локомотива", английского "Тоттенхэма" и сборной России, назвал лучшего, по его мнению, нападающего в Российской премьер-лиге на данный момент.

Роман Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

"На сегодняшний день Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Есть, конечно, еще Батраков, который вообще не нападающий, но игрок забивной. Если же брать только форвардов, то, безусловно, Кордоба", — приводит слова Романа Павлюченко Legalbet.

Павлюченко также подчеркнул, что если бы этот игрок, колумбиец, перешёл в "Спартак" минувшим летом, когда клуб согласовал его стоимость с "Краснодаром", но не смог договориться с самим футболистом по контракту, это существенно усилило бы команду. Павлюченко считает, что этот игрок очень качественный и мог бы серьёзно повысить уровень "Спартака" в РПЛ.

Уточнения

Джон Андре́с Ко́рдоба Копете (исп. Jhon Andrés Córdoba Copete; род. 11 мая 1993, Истмина, Чоко) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Краснодар». 

Рома́н Анато́льевич Павлюче́нко (род. 15 декабря 1981, Мостовской, Краснодарский край) — российский футболист, нападающий. После завершения карьеры — тренер. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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